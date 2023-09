28-Jähriger wird Priester in Rom Aus Erkelenz in die ewige Stadt

Erkelenz · Philipp Fiala macht das, was heute nur noch wenige junge Männer tun: Er wird am Sonntag in Rom zum Priester geweiht. Wie es zu diesem Entschluss kam und was er in den kommenden drei Jahren macht.

28.09.2023, 05:10 Uhr

Philipp Fiala wird in den kommenden drei Jahren in Rom tätig sein. Foto: Andreas Steindl

Es sind keine leichten Zeiten für die Kostenpflichtiger Inhalt Katholische Kirche. Nicht nur nimmt die Zahl der Kirchenaustritte jährlich zu, gleichzeitig gibt es auch immer weniger Geistliche, die ihr ganzes Leben dem Glauben widmen wollen. Auch das war ein Grund dafür, warum das Bistum Aachen in den vergangenen beiden Jahren eine grundlegende Reform ihrer Kirchenstruktur erarbeitet hat, die auch für den Kreis Heinsberg tiefgreifende Folgen hat. Doch die gute Nachricht für die christliche Gemeinde: Es gibt sie noch, die jungen Menschen, die Priester werden wollen. Auch direkt vor der Haustür