Überraschungsmomente mit Hätzblatt : „Electrisize“ im zehnten Jahr mit Besucherrekord

Farbenfrohe Partystimmung beim „Electrisize Festival“ an Haus Hohenbusch im vergangenen Jahr. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz 25.000 Besucher erwartet das „Electrisize Festival“ an Haus Hohenbusch im August. Die Organisatoren kündigen eine musikalische Überraschung aus Erkelenz an.

In vier Wochen öffnet das „Electrisize Festival“ seine Tore. Schon jetzt ist klar: Im zehnten Jahr wird ein neuer Besucherrekord gefeiert. „Einzelne Ticketkategorien für das Festival rund um Haus Hohenbusch bei Hetzerath sind schon vergriffen“, teilt Organisator Raphael Meyersieck mit. „Wir steuern auf das dritte ausverkaufte Jahr in Folge zu. Insgesamt rechnen wir am zweiten Augustwochenende mit 25.000 Besuchern.“