Mitten in Erkelenz Sechs Tische und 24 Stühle von Markt-Gastronom geklaut

André Linke ist sauer. Dass dem Inhaber des „Markt 13“ am Erkelenzer Markt mal ein Stuhl geklaut wird, sei zwar ärgerlich, komme aber ab und zu mal vor. Für das, was ihm in der Nacht zu Dienstag passiert ist, fehlen dem Gastronom aber die Worte: 24 Stühle und sechs Tische, die im Außenbereich vor dem Lokal standen und sogar angekettet waren, haben Unbekannte ihm gestohlen, wie die Polizei mitteilt.