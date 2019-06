NEW-Citylauf Erkelenz : Cityläufer auf Rundkurs durch Erkelenz

Schuhe binden für den Start: Die Familien Gatzweiler, Klein und Berger bereiten sich auf die Starts beim 22. NEW-Citylauf vor. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Beim 22. NEW-Citylauf „Rund um den Lambertusturm“ starteten in Erkelenz Läufer aus der ganzen Region. Die Veranstaltung ist ein sportlicher Wettkampf, wirkt zugleich aber auch wie ein entspanntes Familientreffen.

Ein letzter Check, ob die Schuhe festgebunden sind und die Startnummer gut festgesteckt ist, und schon ging es für die Teilnehmer beim NEW-Citylauf an den Start. Der lag für einen Großteil der Läufe am Marktplatz. Je nach Lauf folgte hierauf ein unterschiedlich langer Rundkurs durch die Erkelenzer Innenstadt: Vorbei am Johannismarkt und am alten Burgturm über die Westpromenade und Aachener Straße in Richtung Franziskanerplatz und Leonhardskapelle bis zum Ziel aller Läufe, dem Alten Rathaus auf dem Marktplatz.

Längst haben viele den Citylauf fest in ihren Wettkampfplan integriert und sind seit Jahren dabei, wenn die Startschüsse zu den einzelnen Läufen fallen. Der erste Schuss ertönte am Sonntag um kurz nach 13 Uhr für den Eltern-Kind-Lauf. Für die jüngsten Starter an diesem Tag, die Unter-Sechsjährigen, hieß es in Begleitung ihrer Eltern: „eine Runde um den Marktplatz und die Lambertuskirche“.

Info Citylauf ist Teil der NEW-Laufserie Der „NEW-Lauf“ über zehn Kilometer ist der vierte Wertungslauf zur NEW-Laufserie, die in diesem Jahr zum neunten Mal unter dem Motto „Mit Energie durch die Region“ startet. Der fünfte und damit letzte Lauf findet am 8. September beim NEW Volksbad-Lauf in Mönchengladbach statt. Die Organisation des NEW-Citylaufs in Erkelenz wird von der Leichtathletikabteilung des TV Erkelenz übernommen. Cheforganisator ist Norbert Böbel.

Mit dabei waren auch Steffi und Sascha Berger (beide 39 Jahre) mit ihren Kindern. Sie liefen gemeinsam mit ihren Töchtern Lilly (5 Jahre) und Marie (3 Jahre). Ihr achtjähriger Sohn Simon startete schon alleine beim Lauf der Kinder des Jahrgangs 2011. „Für uns als Familie ist das ein Highlight. Wir sind jedes Jahr dabei“, erzählt Sascha. Er selbst ist erfahrener Läufer und bereits deutschlandweit bei vielen Läufen erfolgreich gestartet. „Um die 15 Mal habe ich hier beim Citylauf in Erkelenz schon teilgenommen. Später starte ich noch beim NEW-Lauf über zehn Kilometer.“ Seine beste Platzierung sei dabei der zweite Platz gewesen. „Das würde ich heute natürlich gerne wiederholen“, erklärte der ambitionierte Läufer.

In insgesamt 13 verschiedenen Läufen starteten nach und nach Teilnehmer aus allen Altersklassen. Los ging es mit den Bambini-, Kinder-, und Jugendläufen über Strecken zwischen 500 Metern und anderthalb Kilometern. Darauf folgten der „Jedermannlauf“ (3,2 km), der „west-Volkslauf“ (5 km) und der „NEW-Lauf“ (10 km).

Auch in diesem Jahr zog es Läufer aus der ganzen Region nach Erkelenz. Im Vorfeld gab es bereits mehr als 1.400 Voranmeldungen für die einzelnen Läufe. Großer Trubel herrschte auch noch kurz vor den einzelnen Starts am Stand für die kurzfristigen Nachmeldungen. Gut 1.600 Teilnehmer füllten am Sonntagmittag dann die Innenstadt. Für die einen mag der sportliche Wettkampf im Vordergrund stehen, für viele Teilnehmer ist der Citylauf zugleich aber auch ein großes Familientreffen, bei dem viele Eltern mit ihren Kindern und weiteren Familienmitgliedern gemeinsam mitlaufen.

Bodo Gatzweiler (38 Jahre) und sein Sohn Tim (8 Jahre) aus Erkelenz starteten zum zweiten Mal beim Citylauf. „Wir machen einfach aus Spaß an der Freude mit, ansonsten laufen wir nicht“, erklärte Bodo schmunzelnd. Er lief beim „Jedermannlauf“ mit und Tim beim Lauf für die Unter-Zehnjährigen. Auf die Frage hin, ob er nervös sei, antwortete Tim: „Nein, ich freue mich!“ Viele seiner Freunde aus seiner Schulklasse starteten ebenfalls beim selben Lauf und freuten sich, zusammen laufen zu können. Auch für die Freundinnen Christine und Leni (beide 8 Jahre) ein Grund, mitzumachen. Zudem konnten sich die Schulklassen und Kindertagesstätten mit der größten gewerteten Teilnehmerzahl Sonderpreise sichern.