Unfall in Erkelenz : 22-Jährige fährt gegen Baum und wird schwer verletzt

Unfall in Erkelenz

Das zerstörte Auto nach dem Unfall in Erkelenz.

Erkelenz Bei einem Autounfall ist eine junge Frau in Erkelenz schwer verletzt worden. Sie war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Am frühen Samstagmorgen hat sich in Erkelenz ein schwerer Autounfall ereignet. Gegen 3.20 Uhr fuhr eine 22 Jahre alte Frau aus Linnich mit dem Auto auf der Aachener Straße in Richtung Bundesstraße 57. Unmittelbar hinter dem Kreisverkehr Neumühle/Am Hagelkreuz kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum.