Kreuzung Kölner Straße/Goswinstraße in Erkelenz 21-Jähriger nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Durch den Aufprall zog sich der junge Mann lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich für den Verkehr gesperrt, so die Polizei weiter. Zur Klärung des Unfallgeschehens am frühen Dienstagmorgen sucht das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02452 9200 entgegengenommen. Die betreffende Erkelenzer Kreuzung ist täglich stark frequentiert, in der Nähe ist der Erkelenzer Bahnhof.