Grünflächenamt berichtet : Mehr städtische Grünflächen in Erkelenz, aber Sorge um Bäume

Kurz vor der Stadtgrenze zu Wegberg staut sich in Erkelenz der Beeckbach in einem kleinen Gewässer. Für viele Tiere bietet dieses Biotop den Lebensraum. Fußgänger finden dort wiederum zur Ruhe. Foto: Speen

Erkelenz Nach zwei Jahren des Rückgangs verzeichnet Erkelenz wieder mehr begrünte städtische Flächen. Sorgen bereiten die unter Stress stehenden Bäume.

Die Park- und Gartenanlagen sowie Biotope und Ausgleichsflächen der Stadt Erkelenz befinden sich wieder im Wachstum. Nach zwei Jahren des Rückgangs waren 2019 wieder mehr begrünte Flächen zu verzeichnen, bei den Park- und Gartenanlagen beispielsweise im Oerather Mühlenfeld und in der Klimaschutzsiedlung am Bauxhof. Auf allen städtischen Grünflächen hat das Grünflächenamt im vergangenen Jahr auch die Bäume gezählt: 14.144. Hinzu kommen 97 Hektar Waldflächen und 80 Kilometer Waldränder und Wasserläufe. Auskunft gibt die Stadt Erkelenz darüber in ihrer jährlichen Bilanz, dem Schöffenbericht.

Das Erkelenzer Grünflächenamt pflegte 2019 mehr als 643.000 Quadratmeter Park- und Gartenanlagen, was 8000 Quadratmeter mehr als 2018 gewesen sind. Ausgleichsflächen und Biotope erstreckten sich auf 355.500 Quadratmetern, was 16.000 Quadratmeter mehr als 2018 und sogar 42.000 Quadratmeter mehr als 2016 gewesen sind. Dazu erklärt Amtsleiter Stefan Heinrichs im Jahresbericht: „Bei den Ausgleichsflächen sind die Neubaugebiete Gerderath ,An der Burg’, Lövenich ,Königsberg’, Unterhahn und die Klimaschutzsiedlung dazugekommen.“ Unter allen Flächen, die das Grünflächenamt und der Baubetriebshof in Erkelenz betreuen, nehmen die Park- und Gartenanlagen mit 21 Prozent den größten Teil ein. Straßenbegleitgrün und Kreisverkehre folgen mit 14 Prozent.