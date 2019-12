Jahresrückblick Erkelenz 2019 : Ende der Tagebau-Ära ist nähergerückt

Foto: Michael Heckers 13 Bilder Jahresrückblick in zwölf Bildern.

Erkelenz 2019 wird als das Jahr in der Stadtgeschichte von Erkelenz eingehen, in dem das Ende des Tagebaus näherrückte, die Betroffenen aber noch keine abschließende Klarheit erhielten. Einträge in die Geschichtsbücher machen in diesem Jahr aber auch die Kreismusikschule, die katholische Kirche und die Stadtplaner im Rathaus.