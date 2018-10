Erkelenz: 2018 wieder mehr Flüchtlinge

Erkelenz zieht Bilanz : Familiennachzug bleibt schwierig

Kinderschutzbund und Stadt Erkelenz haben 2017 eine kleine Broschüre herausgegeben zur Flüchtlingsarbeit: Bettina Königs (v.l.), Claus Bürgers, Samira Meurer, Michael Kutz und Hans-Heiner Gotzen. Seither hat die Integration gute Forschritte gemachte, berichtete Meurer jetzt dem Sozialausschuss. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Nach wenigen Neuzuweisungen 2017 sind 2018 in Erkelenz bisher 163 Asylsuchende angekommen. Vermehrt handelt es sich um nachziehende Familien anerkannter Flüchtlinge. Die Hälfte der Menschen lebt in eigenen Mietwohnungen.

Andreas Speen

Das Thema ist aus dem Fokus gerückt. Dies könnte den Eindruck erwecken, dass der Flüchtlingszustrom nach Erkelenz nachgelassen hat. Dem aber widersprach Hans-Heiner Gotzen, Erster Beigeordneter der Stadt Erkelenz, im Ausschuss für Umwelt und Soziales. Nach einem ruhigen Jahr 2017 mit lediglich 18 Neuzuweisungen seien in diesem Jahr bereits wieder 163 Flüchtlinge in die Obhut der Stadt Erkelenz übergeben worden. In den Jahren 2015 und 2016 indes hatte die Anzahl neuer Asylsuchender bei jeweils knapp 400 gelegen. Erwartet wird von Gotzen, dass die Zahl bis zum Ende dieses Jahres noch auf 200 steigen wird.

Insgesamt ist die Stadt Erkelenz zufrieden mit der Situation. Gotzen sprach von einem weitaus geordneteren Zuweisungsverfahren als in den zwei Jahren des starken Zuzugs. Auch verfügt die Stadt noch über freie Raumkapazitäten an der Brüsseler Allee, die laut Gotzen weiterhin nötig sind, da die für Erkelenz festgesetzte Zuweisungsquote der Stadt jederzeit neue Flüchtlinge bringen könnte. Als Erfolg wertete der Erste Beigeordnete außerdem, dass von den Flüchtlingen bereits fast 100 Mietverhältnisse auf dem privaten Wohnungsmarkt geschlossen werden konnten. Das sei nicht selbstverständlich. Die Hälfte der 622 in Erkelenz lebenden Asylsuchenden könne somit mittlerweile außerhalb von Großunterkünften leben. Positiv bewertet wird ferner, dass der Kinderschutzbund Erkelenz inzwischen sehr dabei helfe, nachziehende Familien von anerkannten Flüchtlingen zu betreuen.

Info Erfolge in der Integration Sprachkurse Die Wartezeiten für Sprachkurse sind abgebaut, berichtete Flüchtlingskoordinatorin Samira Meurer im Erkelenzer Sozialausschuss. Zudem habe in Erkelenz im Juni für den Kreis Heinsberg ein bisher bundesweit einmaliger Integrationskurs für Frauen starten können, bei dem die Kinder betreut werden. Problem Nicht jede Frau kann am neuen Erkelenzer Sprachkursus teilnehmen. Das musste Samira Meurer feststellen. Interessierte Frauen hätten nicht lesen und schreiben können. Ab Februar 2019 startet Erkelenz für sie einen Alphabetisierungskursus. Unterbringungen Vor einem Jahr hatte die Erkelenzer Flüchtlingskoordinatorin von einem Sauberkeitsdefizit in den Flüchtlingsunterkünften berichtet. Über den Arbeitskreis Flüchtlinge habe eine Verbesserung bewirkt werden können, erklärte Meurer. Bildung 103 Flüchtlingskinder hatten 2017 eine Erkelenzer Schule besucht. 2018 sind es bereits 125. Für sie wurde an einer zweiten Grundschule eine zusätzliche Einführungsklasse eingerichtet.

An dieser Stelle hat sich die Arbeit der Stadt Erkelenz im vergangenen Jahr verändert. Waren es in den Vorjahren vorrangig neue Flüchtlinge, die untergebracht und betreut werden mussten, so sind es in diesem Jahr vermehrt anerkannte Flüchtlinge und Familien, die einem Flüchtling nachziehen. Letztere stellen die Stadtverwaltung laut Gotzen vor Herausforderungen: „Der Familiennachzug bleibt schwierig, weil es dabei kein geregeltes Zuweisungsverfahren gibt und wir jederzeit mit ankommenden Familien rechnen müssen.“ Dass es sich seit Januar dennoch erst um 32 Personen handelt, hat seinen Grund: „Die Zahlen wären deutlich höher, wäre der Nachzug bundesweit nicht auf 1000 im Monat reglementiert.“

Bei allen Erfolgen in der Wohnraumvermittlung, liegt hier auch ein Problem, wie Flüchtlingskoordinatorin Samira Meurer im Sozialausschuss berichtete: „Das Fehlen einer Wohnung frustriert die Betroffenen.“ Deshalb appellierte Gotzen, wo möglich weitere Wohnungen zur Miete zur Verfügung zu stellen. Wie wichtig eine eigene Wohnung und eine Arbeit für Flüchtlinge sind, machte Samira Meurer anhand von Erfahrungen deutlich: „Einen sehr guten Beitrag zur Integration leisten die Unternehmen. Sie sind bereit, in Flüchtlinge zu investieren, und ich unterstütze sie dabei in der Bürokratie. Darüber hinaus sind die Unternehmen für die Flüchtlinge wichtig, um eine eigene Wohnung zu finden.“ Flüchtlinge in Arbeit und in eine Wohnung zu bringe, bleibe 2018 ihr Arbeitsschwerpunkt.