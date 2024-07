Geehrt in Erkelenz 20 Jahre erfolgreiche Streetwork gewürdigt

Durchhaltevermögen und Geduld seien bei der Arbeit wichtig, findet auch Ralf Schwarzenberg, Leiter des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Soziales. „Sowieso läuft seine Arbeit ein wenig unter dem Radar und außerhalb der regulären Arbeitszeiten“, so der Amtsleiter. Priesterath beginnt seinen Dienst nachmittags und arbeitet bis 22 Uhr, freitags bis 1 Uhr nachts. Dass er seit über 20 Jahren in Erkelenz tätig ist, liegt auch daran, dass seine Stelle, die zunächst mit einer Projektförderung finanziert worden war, in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Stadt Erkelenz überführt wurde. Tätig ist er für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Erkelenz.