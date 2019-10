Kunst auf Haus Hohenbusch : Kunst und Klostergelände in magischem Lichtermeer

Haus Hohenbusch erstrahlt in hellem Licht. 2018 zog die abendliche Ausstellung viele Besucher an. Foto: Renate Resch/RENATE RESCH

Erkelenz Fotografien, Lichtinstallationen, Zeichnungen und Skulpturen werden in einer abendlichen Ausstellung auf Haus Hohenbusch gezeigt, das illumiert sein wird.

Vom 18. bis 20. Oktober präsentiert der Kunsttreff Erkelenz mit dem Förderverein für Haus Hohenbusch Lichtinstallationen, Skulpturen und Malerei im Park und Herrenhaus des ehemaligen Kreuzherrenklosters bei Hetzerath. „Die Kunstwerke werden von unterschiedlichen Lichtquellen illuminiert und erhalten so eine besondere faszinierende Ausstrahlung“, kündigt Organisatorin Elke Bürger an. „Darüber hinaus wird die historische Klosteranlage in ein magisches Lichtermeer eintauchen.“

Vernissage des Lichtereignisses ist am Freitag, 18. Oktober, ab 19 Uhr. Einführen in das Projekt werden die stellvertretende Bürgermeisterin Astrid Wolters und Frank Körfer vom Förderverein für Haus Hohenbusch. Die Ausstellung kann anschließend am Samstag, 19. Oktober, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 20. Oktober, von 14 bis 20 Uhr an der Hohenbuscher Straße bei freiem Eintritt besucht werden.