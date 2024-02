Bilanz aus Erkelenz 15.000 Zuschauer an Rosenmontag – und wenig zu tun für Rettungskräfte

So schätzte die Polizei die Zahl der Besucher beim Erkelenzer Rosenmontagszug auf etwa 15.000 ein. Dabei kam es nur zu wenigen nennenswerten Zwischenfällen. Über den Tag verteilt gab es einige kleinere Körperverletzungsdelikte. Die wohl schwerste Schlägerei lieferten sich am Abend vier Personen an der Stadthalle – für zwei von ihnen musste ein Rettungswagen gerufen werden. Am Franziskanerplatz hatten Polizeibeamte einem Randalierer am Abend einen Platzverweis erteilt. „Insgesamt ist es in Erkelenz und Umgebung am Rosenmontag friedlich geblieben“, bilanzierte Polizeisprecher Frank Linkens.