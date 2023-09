Erkelenzer Innenstadt 13 Leerstände sollen bekämpft werden

Mit einem Förderprogramm, das neue Geschäftsinhaber in zuvor leer stehenden Ladenlokalen finanziell unterstützt, hat die Stadt Erkelenz in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. Mehrere mittlerweile gut laufende Geschäfte siedelten sich rund um den Marktplatz an und mussten für die ersten beiden Jahre nur einen deutlich reduzierten Mietpreis zahlen. Mit einem ähnlichen Programm sollen auch in Zukunft Leerstände bekämpft werden. Das hat Bürgermeister Stephan Muckel im Stadtentwicklungsausschuss mitgeteilt.