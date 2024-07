5000 Euro 12 Zylinder spendet an Schwangerschaftsberatung

Bei der offiziellen Spendenübergabe erklärte Bernd Kloes von den 12 Zylindern, dass „der Förderkreis im Jahr 1990 von Erkelenzer Unternehmern gegründet worden sei mit dem Ziel, sich für Kinder und Gesundheit einzusetzen und damit denen zur Seite zu stehen, die Hilfe benötigen“. Schon seit Jahren sammelt der wohltätige Verein Spenden, mittlerweile sind es schon über eine Million Euro, vor allem durch die alljährige Benefizgala. Die meisten Spendengelder gehen an die Kinderonkologie, Klinik für Kinderheilkunde lll, Universitätsklinikum Essen und das Hospiz Erkelenz der Hermann-Josef Stiftung. Hans Montag, ein weiterer Vertreter des Vereins, betonte ebenfalls, dass der Fakt, dass es Mitmenschen sowie Projekte gäbe, die auf Spenden angewiesen sind, „spornt den Förderkreis 12 Zylinder immer wieder an, Veranstaltungen, allen voran die Benefizgala in Erkelenz, durchzuführen“.