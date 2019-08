115 Parkplätze freigegeben : Markierungsfehler am Erkelenzer Bahnhof teilweise korrigiert

Markierungsfehler am Erkelenzer Bahnhof teilweise korrigiert

Korrigierte Haltebuchten Park and Ride Deck RP-Foto: Speen. Foto: Speen

Erkelenz Durch fehlerhaftes Aufbringen der Markierungen hatten sich zuletzt Verzögerungen bei der Fertigstellung ergeben. Jetzt werden erste neue Parkplätze freigegeben.

Auf dem neuen Oberdeck der Park-and-Ride-Anlage an der Neusser Straße in Erkelenz kann ab sofort geparkt werden. Auf der bisher noch gesperrten Ebene stehen zunächst 115 Parkflächen zur Verfügung, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.