Präsentation der Jahresbilanz 2019 in Erkelenz : Kunden der Kreissparkasse investieren verstärkt in Wertpapiere

Kunden der Kreissparkasse investieren verstärkt in Wertpapiere

Präsentation der Jahresbilanz 2019 in Erkelenz

Erkelenz Thomas Giessing ist mit dem Geschäftsjahr 2019 zufrieden. Der Chef der Kreissparkasse Heinsberg rechnet mit einem Jahresergebnis von über zehn Millionen Euro.

Sparkassen-Chef Thomas Giessing und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Richard Nouvertné, der zum 1. April in den Ruhestand geht, zeigten sich während der Präsentation der Jahresbilanz in Erkelenz zufrieden mit der Entwicklung. Sie bedankten sich bei den Kunden und ihren 549 Mitarbeitern.

Kreditgeschäft Die Kunden nutzen das niedrige Zinsniveau und investieren kräftig. Die Sparkasse verbuchte bei den Ausleihungen an Privatpersonen einen Zuwachs von 58 Millionen Euro (plus 5,6 Prozent) und bei den Unternehmen von 75,5 Millionen Euro (plus 5 Prozent).