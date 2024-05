Größte Radtour der Region ERC lädt in Erkelenz zur Radtouristik-Fahrt ein

„Vorbei an Schwalm, Wurm und Rur“ heißt es an Fronleichnam, 30. Mai, wieder im Erkelenzer Land. An diesem Tag lädt der Erkelenzer Radsport Club auch dieses Jahr wieder zur Radtouristik-Fahrt alle interessierten Radsportler ein. Die mit durchschnittlich 800 Teilnehmern in den vergangenen Jahren teilnehmerstärkste Radsportveranstaltung in der näheren Umgebung geht 2024 in ihr 25. Jahr. Die RTF hat daher mittlerweile einen festen Platz im Kalender vieler Hobby-Radsportler.