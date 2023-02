Geschichsträchtiger Dokument kommt nach Erkelenz Als Erkelenzer Bier eine Schlacht entschied

Auf dem Kupferstich heißt es in einem Auszug wörtlich: „Die Guligschen, welchen das hirn / noch hitzig war von Erckelens bier / Des feinds sehr wenig achten, doch / erfhuren bald mit schaden noch / Das kein feind zu verachten war.“ Der Erste Beigeordnete der Stadt, Hans-Heiner Gotzen, bemerkte mit Humor: „Gerade jetzt zu Karneval lässt sich festhalten: In Erkelenz wurde offenbar schon immer gut gefeiert.“ Beim Kupferstich sprach er von einer „schönen Bereicherung für unser Stadtarchiv“, die an einer präsenten Stelle im Rathaus platziert werden soll.