Entspannung und Musik​: So war das Yoga-Festival in Immerath​

So war das Yoga-Festival in Immerath

Erkelenz Übungen, Musik und Tiefenentspannung zeichneten den Tag im Kaisersaal aus. 65 Menschen waren zur Erstauflage der Veranstaltung mit Patrizia Portz gekommen.

Die Yogamatte, eine Decke, ein Meditationskissen unter dem Arm sowie die Sporttasche in der Hand: In Immerath kannten viele Frauen jetzt nur ein Ziel: den Kaisersaal. Erstmals fand hier „Soledad – Yoga und Music“ statt, das als „Tag für Körper und Seele“ angekündigt worden war.

Die Idee dazu hatte die Geigerin und Yoga-Lehrerin Patrizia Portz, bekannt auch unter ihrem Künstlernamen „Soledad“, aus Immerath. Schnell fand sie Mitstreiter für ihr Ziel, mit einem Yoga-Festival zu zeigen, welchen Schatz an Yoga und Musik es rund um Erkelenz gibt, und dabei ihre beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden. Aber auch um den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, auf Gleichgesinnte zu treffen sowie Bewusstsein für Gesundheit und positive Energie mitzugeben. Und so rollten 65 Yoga-Willige zu Beginn des Yoga-Festivals ihre Matten im dekorierten Kaisersaal auf und machten es sich auf dem Boden bequem. Aus Stoffbahnen und Lichterketten hatten die Organisatoren und das Helferteam einen Baldachin kreiert. Im Zentrum befand sich ein Teppichkreis mit Kerzen in goldenen Schalen, um den Rosenblätter verstreut lagen. Auf Tischen standen Buddha- und Elefantenfiguren. Die Fenster waren mit weinroten Mantra-Tüchern verhangen.