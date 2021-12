Erkelenz : Engagement für Krippenbau

Stall und Figuren der Krippe von St. Servatius in Kückhoven wurden über Spenden finanziert. Foto: RP/RUTH KLAPPROTH

Erkelenz Krippen haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Vor allem die Kinder zieht es vor oder nach den Gottesdiensten dorthin, um die Heilige Familie zu betrachten. So wie in St. Servatius in Kückhoven. Die Redaktion wünscht den RP-Lesern trotz aller Sorgen ein frohes, friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest 2021.

(RP) Die Krippe von St. Servatius in Kückhoven wurde 2018 von Theo Eggerath und Rudi Wardel neu errichtet. Der Stall und die Figuren wurden über Spenden finanziert.

Aufgestellt wurde sie zusammen mit Heinz Polms und Willy Stresius, der auch für die Dekoration sorgt. Ohne die vier Herren gäbe es diese schöne Krippe so nicht, sagt Küsterin Kirsten Jakobs-Juffernbruch.