Auftakt zur Erkelenzer Schützensaison : Ein Abend mit Anerkennung für die Arbeit der Schützen

ERKELENZ Der Bezirksverband Erkelenz feierte den Auftakt der Schützenfestsaison 2019. Zunächst waren die Majestäten, Abordnungen der Schützenbruderschaften und weitere Gäste zum Empfang in das Alte Rathaus eingeladen.

Im Besonderen ging Jansen auf die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Keyenberg ein. Sie feiert 570-jähriges Bestehen und lädt vom 25. bis 27. Mai zum Bezirksschützenfest in ihren Ort ein – das letzte Schützenfest im alten Ort. Dort ist die Majestätenwürde mit Königin Jennifer Pieper, Prinzessin Anna Goldhorn und Schülerkaiserin Hannah Kirfel fest in weiblicher Hand. Insgesamt wurde das Schützenwesen weiblicher, hatten doch zehn Damen den Vogel von der Stange geholt. Weitere runde Geburtstage stehen in diesem Jahr mit 260 Jahren in Gerderath, 140 Jahren in Gerderhahn, 140 Jahren in Golkrath, 110 Jahren in Kuckum und 90 Jahren in Houverath an. Unter den Gästen machte Jansen ebenso Vertreter aus Politik und Stadtrat sowie den stellvertretenden Diözesan-Bundesmeister Hermann-Josef Kremer aus. „Den Spaß unter die Menschen zu bringen, dafür stehen die Schützen“, bekräftigte Jansen und wünschte ein schönes Schützenjahr.