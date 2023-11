Emotionales Oratorienkonzert in Erkelenz Vom Tod zum Leben

In sorgfältiger Detailarbeit war es dem klar und präzise leitenden Dirigenten gelungen, Kirchen-und Projektchor zu einem homogenen Klangkörper zu verschmelzen, dem es weder an Strahlkraft, Durchhörbarkeit noch an klarer Diktion fehlte. Die angsterregende Schilderung des Jüngsten Gerichts – markant verstärkt durch den Soloposaunisten der Niederrheinischen Sinfoniker, Berten Claeys, auf der Empore und Kantor Georg Pusch an der Hauptorgel - faszinierten ebenso wie ganz zurückgenommene, zum Meditieren anregende Passagen, teils von überirdischer Schönheit.