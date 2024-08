Emilia Montz aus Erkelenz Von der Ballettänzerin zur Köchin

Der russische Einfluss bleibt nicht aus bei einer Ausbildung in einem Restaurant, in dem der erste Sternekoch mit russischen Wurzeln tätig ist. „Marcel und Alexander haben mich schon ein wenig geprägt“, meint die Köchin, für die es noch einen weiteren Ansatz für ihr Gericht mit dem Thema „Russisches Ballett“ gibt. Ursprünglich wollte Emilia Montz nämlich Balletttänzerin werden. Mit 14 war ihr tänzerisches Talent in einer Tanzschule in Übach-Palenberg aufgefallen. Sie tanzte für eine Ballett-Schule im Hamburg vor. Von 600 Kandidaten wurden acht aufgenommen – sie war darunter. Doch das Heimweh und die Umstände in Hamburg ließ sie die Ausbildung abbrechen. Stattdessen wechselte sie zu einem Gymnasium nach Essen, wo sie das Abitur mit dem Schwerpunkt Tanzen bestand. „Ich habe schnell erkannt, dass das Thema Ernährung bei der tänzerischen Ausbildung zu kurz kommt, und mich dafür interessiert.“ Der Weg zum Studium in Bonn war geöffnet, der nächste Schritt mit der Ausbildung zur Köchin fügte sich hinzu. Als doppelte oder sogar dreifache Belastung hat die junge Frau ihren Weg in den Beruf nicht gesehen. „Dank Corona fanden viele Vorlesungen online statt. Da konnte ich in Erkelenz oder Bad Überkingen parallel etwas fürs Studium machen.“ Es kam auch vor, dass sie morgens in der JRE-Akademie paukte, nachmittags in Bonn eine Klausur schrieb und abends im Troyka in der Küche arbeitete.