Autorin Elise Schilling Warum eine Erkelenzerin als Mann veröffentlichen musste

Am 30. August 1832 wird Elisabeth Anna Sophia Katharina Hubertine Schilling, genannt Elise, in Erkelenz geboren. Die Familie besaß ein kleines Haus in der Hospitalstraße 2, dem heutigen Zehnthofweg. Elise Schilling ist die zweite von acht Geschwistern. Ihr Vater war Lehrer an der Höheren Bürgerschule in Erkelenz: Johann Peter Schilling; er unterrichtete dort die Fächer Deutsch, Mathematik, Kunsterziehung und Musik. Sein Name findet sich auf dem ältesten erhaltenen Zeugnis der Schule, die heute als Cusanus-Gymnasium bekannt ist, vom 12. April 1832.