ErKa-Bus in Erkelenz : Unterwegs in Deutschlands erstem Linien-Elektrokleinbus

Erkelenz Der ErkaBus fristet ein wenig ein Schattendasein. Bequem, pünktlich und kostengünstig bietet er eine gute Möglichkeit zum ökologischen Umdenken. Und das beginnt im Kopf.

Das fängt bei den Fahrzeugen an, die nur zu besonders frequentierten Zeiten mit normalen Linienbussen bedient werden. Ansonsten prägen Kleinbusse, die kundenfreundlich und barrierefrei ausgerüstet sind, das Erscheinungsbild des ErkaBus. Gewöhnungsbedürftig erscheint indes die Linienführung, die abwechselnd gegen die Linienrichtung gefahren wird. „Wir hatten das ursprünglich einmal so entwickelt“, erklärte Udo Winkens, Geschäftsführer bei der West. Für den Fahrgast bedeutet dies indes gründliche Orientierung, denn andernfalls verlängert sich die Fahrzeit beträchtlich. Für meine Fahrt bis zum Bahnhof brauchte der Bus exakte zwölf Minuten. In dieser Zeit hätte ich es auch mit dem Auto geschafft, allerdings ohne die notwendige Parkplatzsuche.

„Wir würden auch die Taktung der Linie gerne ändern“, erklärte der Geschäftsführer der West zum Ansinnen aus dem Erkelenzer Rathaus. Bürgermeister Stephan Muckel möchte mit der Beteiligung der Kommune an der Europäischen Mobilitätswoche Impulse für ein Umdenken in der Bevölkerung sorgen. Dazu passt das Angebot, den ErkaBus am Donnerstag, 16. September, den ganzen Tag über kostenlos nutzen zu können. Sich sicher, bequem und zügig in die Innenstadt kutschieren zu lassen sind Privilegien, um die die Erkelenzer von manchen Städten beneidet werden.