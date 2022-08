Elektro-Festival in Erkelenz​: Electrisize erwartet 40.000 Besucher​

Erkelenz Vom 12. bis 14. August treffen sich Fans der elektronischen Musik wieder auf Haus Hohenbusch in Erkelenz. Das Festival wird so groß wie nie zuvor – und auch darüber hinaus gibt es einige Neuerungen.

Wie sieht der Zeitplan aus? Die Besucher, die das ganze Wochenende da sind und auf dem Gelände campen, können bereits am Donnerstag, 11. August, anreisen. Offiziell beginnt das Festival am Freitagnachmittag und geht erstmals über drei Tage – der Sonntag ist neu im Programm und speziell auch für Familien ins Leben gerufen worden.

Welche Künstler spielen? Zu den Stars des Electrisize zählen der Australier Will Sparks (Freitag ab 22.15 Uhr) und der Tujamo (Samstag, 21 Uhr), die derzeit zu den bekanntesten Acts der Szene zählen. Laidback Luke (Sonntag, 20.30 Uhr) ist schon seit mehr als 20 Jahren eine Elektro-Größe, Gestört aber Geil (Samstag, 22.15 Uhr) sind seit Jahren Stammgäste in den deutschen Charts. Nicht fehlen darf der Erkelenzer DJ Timbo (Samstag, 23.30 Uhr), ein echtes Electrisize-Urgestein.

Welche Bühnen gibt es? Neben der Mainstage gibt es, wie gehabt, die etwas kleinere Tapuya Stage. Auf der Hardsize-Stage gibt es deftigen Hardstyle. Neu ist der Rawthentic Club: ein offenes Zelt, in dem vor allem Partymusik gespielt wird. Auf dem Campingplatz gibt es zudem die Silent Disco: Hier feiern die Besucher mit Kopfhörern bis tief in die Nacht, was auch die Anwohner in Hetzerath entlasten soll. „Das klingt erst mal gewöhnungsbedürftig, aber das Konzept hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Die Besucher haben das bei der Electricity super angenommen“, erklärt Rabea Schreiber vom Festival-Veranstalter Kulturgarten GmbH.