Vor dem Electrisize-Festival in Erkelenz Das raten Polizei und Stadt für ein sicheres Feiern

Am Freitag startet die 15. Auflage des Electrisize-Festivals auf Haus Hohenbusch in Erkelenz. Bis Sonntag erwarten die Festivalmacher vom Veranstalter Kulturgarten rund 45.000 Besucher. Der Campingplatz hat bereits am Donnerstag geöffnet. Wie die Stadt Erkelenz mitteilt, ist die Hohenbuscher Straße von Freitag bis Sonntag für den Straßenverkehr gesperrt. Für alle, die mit dem Auto anreisen, gibt es einen ausgeschilderten Parkplatz. Es wird darum gebeten, entlang der L227/Hückelhovener Straße nicht zu halten oder zu parken, um den laufenden Verkehr nicht zu behindern. Am Donnerstag wurde zudem das Sicherheitskonzept von der Erkelenzer Feuerwehr abgenommen.