Electrisize-Festival in Erkelenz : Drei Tage Ausnahmezustand

Foto: Ruth Klapproth 15 Bilder Das Electrisize 2022 ist eröffnet

Erkelenz Nach 1097 Tagen Pause hat am Freitagnachmittag das Electrisize-Festival in Erkelenz begonnen. Den Gästen war die Feierlaune am ersten Tag anzusehen. Bis Sonntag werden 40.000 Besucher auf Haus Hohenbusch erwartet.

Bei stattlichen 33 Grad im Schatten ist am Freitagnachmittag das Electrisize-Festival auf Haus Hohenbusch gestartet. Bis Sonntag werden auf dem Gelände des ehemaligen Klosterguts insgesamt 40.000 Besucher erwartet – deutlich mehr als je zuvor bei dem Elektro-Festival. Im Mittelpunkt stehen dabei aber nicht nur die Musik, sondern auch schrille und lustige Outfits, gute Laune und die Sehnsucht, nach extakt 1097 Tagen endlich wieder feiern zu können.

Um Punkt 16.30 Uhr eröffneten vor noch relativ verhaltener Kulisse das Duo Chrissi B2B Kreso, der Hardstyle-Künstler Aero und der Heppenheimer DJ Jey Aux Platines das Festival mit ihren Sets.

Info Festival zu 99 Prozent ausverkauft Tickets Mit Stand Freitagabend waren die Festival-Tickets so gut wie vergriffen. Nach Information der Veranstalter von der Kulturgarten GmbH waren 99 Prozent der 40.000 Karten verkauft. Restkarten Tagestickets gibt es noch ab einem Preis von 39 Euro (Sonntag) beziehungsweise 65 Euro (Samstag).

Bereits am Donnerstagnachmittag hatten die ersten der knapp 3000 Camper, die über das komplette Wochenende vor Ort sein werden, ihre Zelte aufgebaut und es auf dem Platz bereits krachen lassen. Dazu zählten auch der Jülicher Kai und seine Freunde mit ihrem selbsternannten „Kleingartenverein Electrisize“. Sie haben sich fest vorgenommen, in ihrem selbstgemachten Blumen-Torbogen über den Lauf des Wochenendes noch das eine oder andere Paar zu trauen.

Auf dem Festival-Gelände wurde aber spätestens ab dem frühen Abend Vollgas gegeben: Am Freitag freuten sich die Gäste vor allem auf den Auftritt des Australiers Will Sparks, einer der derzeit beliebtesten Künstler der Szene. Am Samstag geht es unter anderem mit Gestört Aber Geil und dem Erkelenzer Electrisize-Urgestein Timbo weiter, am Sonntag steht unter anderem Laidback Luke auf der Bühne.