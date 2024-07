Lineup und größerer Campingplatz Was Sie zum Electrisize 2024 wissen müssen

Das dreitägige Musikfestival startet am Freitag mit Klassikern wie Bunt, dessen Musik von Avicii beeinflusst wurde, HBz und auch Da Tweekaz auf der Mainstage. Um 19 Uhr darf man sich auch auf die „15-Years-Show“, ebenfalls in der sogenannten High-Voltage-Zone, freuen. Dr. Peacock lässt den Abend hier um 1 Uhr ausklingen. Die Tapuya-Stage, die für die Musikrichtung Techno und Techno-House bekannt ist, bietet Zuschauern unter anderem Nicolas Julian ab 18.30 Uhr, anschließend Juliet Fox, 6EJOU, als auch Stan Christ. Auf der Turbo-Beach-Club-Stage sorgen Reis Against The Spülmaschine, Kings of Günther, Isi Glück, als auch Fabian Farell und Big Tim bis 2.30 Uhr für Stimmung.