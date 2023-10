Vorverkauf und größerer Campingplatz Was Sie zum Electrisize 2024 wissen müssen

2009 hat auf dem Franziskanerplatz in Erkelenz mit 400 Zuschauern alles ganz klein angefangen – mittlerweile hat sich das Electrisize-Festival als eines der größten in der Region etabliert. 40.000 Menschen feiern auf dem Gelände des ehemaligen Kreuzherrenklosters Hohenbusch jährlich drei Tage lang zu elektronischer Musik. Im kommenden Jahr feiert das Electrisize seinen 15. Geburtstag – und am kommenden Samstag, 14. Oktober, beginnt der Vorverkauf. Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Festival wissen müssen.