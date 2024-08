Festival in Erkelenz So viel kosten Bier und Essen beim Electrisize 2024

Wenn die Musikliebhaber am Abend der Hunger packt, hat der Foodcourt in diesem Jahr wohl selbst für die „picky eater“ unter ihnen etwas zu bieten. Pommes mit Mayo oder Ketchup kosten anderthalb Token – das sind umgerechnet knapp 6,50 Euro. Eine „Mantaplatte“, das ist eine Platte mit Currywurst, Pommes, Mayo und Currysauce kostet umgerechnet zwar fast elf Euro, ist allerdings auch eine Portion, die zwei Personen satt machen könnte. Burger – die es auch in einer veganen Variante gibt – gibt es auch für 2,5 Token, also ungefähr 10,70 Euro. Genau so viel kosten auch ein Kebab und das Pulled Chicken.