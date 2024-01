Mehrere Chartstürmer dabei Erste Acts für Electrisize-Festival bestätigt

Dort war im vergangenen Jahr auch Anna Reusch zu sehen, in diesem Jahr soll sie auf der Tapuya-Stage für Energie sorgen. Für Energie ist auch Nusha bekannt, die seit 2007 im elektronischen Kosmos aktiv und sich seither in der Techno-Szene etabliert hat. Für weitere Frauenpower sorgt Partysängerin Isi Glück, die durch ihre Ohrwurm-Lieder wie „Delfin“ große Popularität über Mallorca hinaus erlangt hat. Auf der Hardsize-Stage wird Publikums-Liebling Sickmode die härteren Klänge servieren. Zum ersten Mal bei Electrisize dabei: Dr. Peacock, der zu den größten DJs des Frenchcore zählt. Seine eigenen Konzerte locken tausende Fans an, was ihn zu einem der meistgewünschten Künstler der Electrisize Besucher machte. „Das Team freut sich zum 15-jährigen Jubiläum, diesen Auftritt möglich zu machen“, so Festivalsprecherin Baumgart.