Techno-Festival in Erkelenz : Erste Electrisize-Acts stehen fest

Erkelenz Vom 11. bis zum 13. August 2023 geht das Electrisize mit 40.000 Zuschauern in die nächste Runde. Nun haben die Veranstalter die ersten Künstler bekannt gegeben – dabei sind einige alte Bekannte.

Von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. August 2023, wird im kommenden Jahr auf dem Gelände des alten Kreuzherrenklosters Hohenbusch in Erkelenz wieder gefeiert. Das Electrisize hat sich längst zu einem der größten Festivals für elektronische Musik in ganz NRW entwickelt. Während der Vorverkauf längst gestartet ist, haben die Veranstalter von der Erkelenzer Kulturgarten GmbH nun die ersten Künstler für das Line-up bekanntgegeben.

Mit Da Tweekaz holen die Electrisize-Macher zwei Besucherlieblinge zurück. Das Hardstyle-Duo aus Belgien spielte zuletzt 2019 auf der großen Electrisize Mainstage. In den letzten Jahren traten sie weltweit unter anderem beim Tomorrowland Festival in Belgien oder dem Ultra Music Festival in Miami auf. Im kommenden Jahr sollen sie die Closing Show auf der Hauptbühne am Sonntagabend zu spielen.