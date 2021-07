Electricity 2021 in Erkelenz : Ein elektrisierendes Gefühl

Erkelenz Electrisize brach mit jedem Jahr neue Fan-Rekorde – nun ging das Festival mit starken Acts wieder als Mini-Ausgabe an den Start – und sorgte am ersten Wochenende für Hochstimmung.

Auch vereinzelte Regentropfen konnten niemandem die Stimmung vermiesen. „Kaum ein Veranstalter wagt gerade diesen Schritt, weil immer die Gefahr besteht, alles im letzten Moment absagen zu müssen und auf den Kosten sitzen zu bleiben“, erklärte Schreiber. Genau deshalb zieht das Festival neben Menschen auch Gäste aus dem Ausland an. Die vier jungen Frauen Inga, Daniela, Michelle und Maya kommen aus Heinsberg und genossen die Stimmung am zweiten Festivaltag sichtlich. „Es fühlt sich zwar noch ein bisschen surreal und komisch an, mit so vielen Menschen zu feiern, aber auch unglaublich gut“, sagte Daniela. „Heute Morgen habe ich zwei Mädels getroffen, die extra aus Nordfriesland angereist sind, weil sonst nirgendwo etwas stattfindet“, erzählte Sandra, die im grünen Sektor direkt vor der Bühne tanzte und die Atmosphäre aufsog.

Eines der wichtigsten Aushängeschilder von Electrisize ist immer die musikalische Vielfalt gewesen – durch die verschiedenen Bühnen konnte jeder Electro-Geschmack bedient werden. Die einzelne Rundbühne bei Electricity verkörpert diese Philosophie, in dem sie mit den unterschiedlichen Acts ein Best Of der verschiedenen Stile präsentiert. So heizten etwa das niederländische Hardstyle-Duo Sub Zero Project sowie Le Shuuk ihrem Publikum am Samstag ordentlich ein. Beide versammeln auf Youtube und Spotify viele Millionen von Klicks und monatlichen Hörern, letzterer gehört für viele zu den besten DJs Deutschlands. Wer dann doch einmal Hardstyle satt hat, bekommt auf Wunsch über Kopfhörer und die „Silent Disco“ mit 90er-Sound, Karnevalsliedern und mehr 24 Stunden lang Kontrastprogramm auf die Ohren. „Letztendlich ist es aber fast allen hier egal, welcher Stil gespielt wird. Sie wollen einfach Party machen“, sagte Schreiber.