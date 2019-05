Eiserne Hochzeit Maria und Johannes Schreder : Optimismus ist ihre erfolgreiche Lebensdevise

Erkelenz Das Ehepaar Maria und Johannes Schreder ist nach eigener Angabe mit einer optimistischen Lebenseinstellung unterwegs: in der Art des kölschen Ausspruches „Et hätt noch immer jot jejange (Es ist noch immer gut gegangen)“.

Maria und Johannes Schreder sind bereits seit 65 Jahren verheiratet und feiern am Samstag, 1. Juni, im Freundes- und Familienkreis Eiserne Hochzeit. Es sind vor allem die Bewegung und der Sport, die beide begeistern. So haben sie von 1976 bis 2018 in ihrer damaligen Heimatstadt Meerbusch zusammen Standardtänze, bis 2002 auf Turnier-Niveau, aufs Parkett gelegt. Dort waren sie auch Mitglieder im Sport- und Schwimmverein. Zudem hatten sie in Meerbusch einen großen Garten zu versorgen. Sie hatten nach der Familienphase mit den Hobbys angefangen. Im Februar 2018 zog das Paar nach Erkelenz und ist hier in der Gruppe „Fit fürs Alter“ des Stadtsportbundes aktiv.