Eiscafés in Erkelenz : Eiskalt durch die Krise

Salvatore Cardinale vom Eiscafé Dolomiti in Erkelenz sprach mit unserer Autorin Katrin Schelter über das Geschäft während der Corona-Zeit. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die vier Eiscafés in der Erkelenzer Innenstadt sind relativ gut durch die Pandemie gekommen und derzeit bestens besucht. Was die Inhaber im vergangenen Jahr gelernt haben und was ihnen Hoffnung macht.

Mit den hohen Temperaturen steigt auch bei den Erkelenzern spürbar der Wunsch nach kühler Erfrischung. An den vergangenen Wochenenden standen die Menschen Schlange an den Eisdielen. Für die Inhaber ist das eine Erleichterung – nach wetterbedingten Startschwierigkeiten und dem kältesten April seit mehr als drei Dekaden läuft das Eisgeschäft nun wieder richtig an.

Obwohl auch sie – wie die gesamte Gastronomiebranche – in den vergangenen Monaten zu kämpfen hatten, sind sie insgesamt zuversichtlich, und „Krisenstrategien“ wie etwa die des Eiscafés Dolomiti an der Aachener Straße haben sich bewährt. Kurz nachdem das Coronavirus den Kreis Heinsberg erreicht hatte, stellte Salvatore Cardinale, der das Familienunternehmen in dritter Generation leitet, einen Lieferdienst auf die Beine – mit dem Startschuss am 3. März zählte er zu den ersten Corona-bedingten Lieferdiensten in ganz Deutschland.

Info Eis gibt es in Erkelenz auch für Hunde Tierisch Der Dackel ziert nicht umsonst das Logo der Eismanufaktur „Fiffi‘s Kalte Schnauze“ – mit dem hausgemachten Leberwursteis kommen hier auch Hunde in den Genuss von kühlen Leckereien. Das Leberwursteis zählt dort seit Jahren zu den Klassikern. Selten Ähnliche Angebote für Haustiere gibt es deutschlandweit nur in einer Handvoll Eisdielen.

„Natürlich waren die Einnahmen rückläufig, so konnten wir jedoch einiges auffangen“, erklärte Cardinale. Per Telefon, WhatsApp oder dem Webshop, der inzwischen in die Website der Eisdiele integriert ist, können die Kunden das Eis bestellen und anschließend entweder selbst abholen oder sich liefern lassen.

Seit zwei Monaten gibt es außerdem eine entsprechende App, die es in den ersten Tagen nach ihrer Einführung sogar auf die Apple-Download Charts in der Kategorie „Essen und Trinken“ schaffte. Da die Selbstabholer einen separaten Eingang benutzen können, vermeidet Cardinale so Warteschlangen vor der Eisdiele. Durch seine unternehmerische Initiative konnte er sich aus eigener Kraft über Wasser halten. „Wenn es so weitergeht, haben wir Corona überstanden, ohne auf staatliche Hilfen zurückgreifen zu müssen. Natürlich haben wir gekämpft, das ist aber meiner Meinung nach der einzige Weg, so eine Situation durchzustehen – je schlimmer die Krise, desto mehr muss man dagegen arbeiten“, sagte Cardinale.

Er lobte den Zusammenhalt der Erkelenzer Gastronomen und die gegenseitige Unterstützung. So habe er die Winterpause genutzt, um beispielsweise für Restaurants wie das Vintage auszuliefern. Bald wird das Eiscafé zudem neue Produkte anbieten: Cardinales Frau ist leidenschaftliche Bäckerin, inspiriert von ihrem Spitznamen wird es mit „Melindas Herzgemachtes“ bald kleinere Backwaren und Backmischungen bei Dolomiti geben, darunter auch für vegan oder glutenfrei lebende Menschen.

Auch Familie Salvadori, die ihr Eiscafé an der Kölner Straße am 10. März des vergangenen Jahres eröffnet hat, zeigte sich zufrieden, obwohl die Pandemie ihnen den Anfang etwas schwer machte. „Wir können uns trotz Corona nicht beklagen und sind gerne in Erkelenz. Wir wurden gut aufgenommen und die Qualität unseres Eises hat sich herumgesprochen“, sagten sie. Neben den veganen Sorten versuchen auch sie, mit neuen Geschmacksrichtungen Abwechslung in die Eisauswahl zu bringen.

Trotz aller Hoffnungen bleibt eine gewisse Unsicherheit zurück - Rodolfo Teza vom Eiscafé Teza am Markt befürchtet, dass sich der Sommer nicht viel anders geben wird als im Vorjahr. Für eine Prognose sei es allerdings noch zu früh. „Es sind erst drei Wochen vergangen, seit die Außengastronomie wieder öffnen durfte. Ich schätze, wir müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt“, sagte er.