Erkelenz: Einsatz für die Immerather Mühle

Erkelenz Bürgerinitiative "Kreativ gegen Kohle" bat das Rheinische Mühlen-Dokumentationszentrum um Hilfe.

Die Windmühle des Typs Durchfahrtholländer, die letzte erhaltene Turmwindmühle dieser Art in der Erkelenzer Börde, ist über 300 Jahre alt und hat einigen widrigen Umständen getrotzt. 1944 zerstörte ein Brandbombentreffer der Alliierten Innenleben, Haube und Flügel. Daraufhin setzte sich der Heimatverein der Erkelenzer Lande mit dem damaligen Vorsitzenden Friedel Krings an der Spitze für den Erhalt der Mühle ein, so dass 1963 erneut ein Richtfest gefeiert werden konnte. Nach ihrem Wiederaufbau stand die Mühle einige Jahrzehnte für Feste und Veranstaltungen zur Verfügung. Heute ist sie, bedingt durch die sie erwartende Zukunft, in bedauernswertem Zustand - für Elmar Aretz, Thomas Milika und weitere Mitglieder von "Kreativ gegen Kohle" ein Unding.