Einsätze für die Polizei in Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg : Polizei verfolgt nach Einbruch heiße Spur

Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg Nachdem bei einem Einbruch in ein Wegberger Wohnhaus ein Tresor gestohlen wurde, hat die Kreispolizei Heinsberg jetzt Video-Aufnahmen ausgewertet – und dabei eine Beobachtung gemacht, die bei der Auflösung des Falls helfen könnte.

Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Wohnhaus Nachdem am Donnerstag, 27. Januar, bisher unbekannte Täter zwischen 12.15 und 16.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Mozartstraße in Wegberg-Dalheim eingebrochen sind, verfolgt die Kreispolizei Heinsberg jetzt eine heiße Spur. Denn die Auswertung von Videoaufzeichnungen ergab nun, dass gegen 14 Uhr ein unbekannter Mann scheinbar ohne ersichtlichen Grund an die Haustür des Gebäudes herangetreten war und geklingelt hatte. Bei dem Unbekannten handelte es sich laut Kreispolizei um einen zirka 45 bis 55 Jahre alten Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Er hatte sehr kurze, gräuliche Haare, trug eine anthrazitfarbene Jacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Adidas-Schuhe mit weißen Schnürsenkeln. Ob der Mann mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden kann, sei derzeit noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer weitere Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 9200. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis. Bei dem Einbruch wurde seinerzeit ein Tresor gestohlen, der Armbanduhren, Bargeld und eine Schreckschusspistole enthielt.