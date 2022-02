Einsätze für die Polizei in Hückelhoven, Erkelenz und Wassenberg : Gestohlener Rasentraktor taucht wieder auf

Zurzeit verschwinden im Kreis Heinsberg immer wieder Kfz-Anhänger – jetzt in Wassenberg. Doch manchmal muss man auch einfach Glück haben: Ein gestohlener Rasentraktor tauchte wieder auf.

Aufsitzmäher nach Diebstahl wiedergefunden Ein Rasentraktor, im Fachdeutsch Aufsitzmäher genannt, wurde von Unbekannten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 1. auf 2. Februar, in Hückelhoven-Doveren gestohlen. Das Gefährt stand, wie die Kreispolizei Heinsberg berichtet, im Schuppen eines Einfamilienhauses an der Sandstraße. Jetzt wurde es wiedergefunden, und zwar nur rund 300 Meter entfernt an der Straße Im Weidenfeld. Die Polizei ermittelt.