Eingangstor zur Erkelenzer Innenstadt Wie geht es mit der Baugrube weiter?

Es ist fast ein Jahr her, da wurde gegenüber des Erkelenzer Bahnhofs auf dem Grundstück des ehemaligen Amtsgerichts an der Kölner Straße mit großem Brimborium der erste Spatenstich für das Neubauprojekt der Schoofs Immobilien GmbH vollzogen. Das Unternehmen, das nach eigenen Worten „Kompetenz für maßgeschneiderte Lösungen bei anspruchsvollen Projekten“ für sich in Anspruch nimmt, wollte und will immer noch ein Wohn- und Geschäftshaus errichten.