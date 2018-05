Erkelenz: Eine wohnliche Zukunftsperspektive

Erkelenz 16 Menschen mit Behinderungen zwischen 20 und 36 Jahren haben am Bauxhof ein gemeinsames Haus bezogen. Der Elternverein und Architekt Viethen berichten über Hürden beim Bau und die große Zufriedenheit nach dem Einzug.

Die Zufriedenheit ist groß bei allen Beteiligten, die mit dem Wohnkomplex am Bauxhof 36 beschäftigt sind. Da sind zunächst die 16 Menschen mit Behinderungen zwischen 20 und 36 Jahren, die in dem modernen Haus auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Wohnungen mieten konnten. Das gilt auch für den Verein Wohnen in Gemeinschaft, den die Eltern der jungen Menschen gegründet haben, um mit ihren Kindern eine wohnliche Zukunftsperspektive zu schaffen. Nicht minder zufrieden ist die evangelische Stiftung Hephata, die die behinderten Menschen betreut, und die mit ihrem Regionalbüro für den Rhein-Erft-Kreis und den Kreis Heinsberg eingezogen ist.

"Ohne Josef Viethen als Investor wäre es nicht geglückt, dieses Konzept an dieser Stelle umzusetzen", gibt Rütten unumwunden zu. "Dieses Haus ist uns eine Herzensangelegenheit, in die wir viel Engagement und Herzblut gesteckt haben", hatte der Architekt anlässlich des Richtfestes im vergangenen Juni gesagt. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail, kann jede noch so akribische Planung an Grenzen stoßen, wenn nämlich die Standardisierung beim Bau von behindertengerechten Wohnungen auf die individuellen Bedürfnisse der behinderten Mieter treffen. Das eine tun, ohne das andere zu lassen, war die Herausforderung, die sich immer wieder während des Baus und der Innenausstattung der Räume stellte. Beispiele: Um den Rollstuhlfahrer zu schützen, werden vor den Treppenabgängen Poller installiert. Für Blinde ist ein solcher Poller wiederum eine Stolperfalle. Induktionsfelder auf der Kochplatte sind optimal, wenn denn nicht der Bewohner einen Herzschrittmacher benötigt. Dann macht ein Ceranfeld Sinn. "Da muss bei jeder Wohnung die Lösung zwischen Standardisierung und Individualisierung gefunden werden." Hürden beim Bau eines behindertengerechten Wohnhauses gibt es auch im öffentlichen Raum. Die Bordsteine am Bauxhof haben eine Höhe, die für Rollstuhlfahrer nicht zu überwinden ist, berichtet Viethen und kritisiert, dass die Stadt in dem neuen Baugebiet keine behindertengerechten Straßen errichtet habe.