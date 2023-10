Sophia-Jacoba in Hückelhoven Eine Torte als Hommage an die Zeche

Wenn er aus der Tür tritt, sieht er das Fördergerüst an Schacht 3 als weithin sichtbares Wahrzeichen der ehemaligen Zechenstadt. Aber Furkan Kösecik sieht auch den Kreisverkehr an der Sophiastraße, dessen Kunstwerk den Wandel vom früheren Bergarbeiter-Ort zur modernen Einkaufsstadt darstellt. Beides ist dem jungen Café-Besitzer gleichermaßen wichtig. Als Hommage an die Kumpel der heute stillgelegten Steinkohlenzeche Sophia-Jacoba und zur Erinnerung an die bergmännische Tradition in Hückelhoven hat sich der 26-Jährige jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen. „Sophia-Jacoba" steht in zart schmelzender Schokoladen-Schrift, akkurat mit der Zuckerbäcker-Spritztüte geschrieben, auf der neuesten Torten-Kreation im Café Noir an der oberen Parkhofstraße.