“Eine ganz andere Liga“ Kardiologie in Erkelenz vergrößert sich

Einsparen, verkleinern, gesundschrumpfen – Worte wie diese sind in der Szene des Gesundheitswesens gerade allgegenwärtig, wenn es um die Zukunft der Krankenhauslandschaft geht. Sie werden auch an diesem Mittwoch in der Erkelenzer Stadthalle in den Gesprächen eine Rolle spielen, wenn das Hermann-Josef-Krankenhaus knapp 200 Gäste und 14 Referenten zu einem der größten Kardiologie-Symposien der Region empfängt. Erstmals wird es unter der Leitung des neuen Chefkardiologen im Hermann-Josef-Krankenhaus stattfinden, Alexander Becker. Kostenpflichtiger Inhalt Der Stuttgarter war Anfang des Jahres auf Klaus-Dieter Winter gefolgt, der mit 66 in den Unruhestand gewechselt ist und nun in der Kardiologie-Praxis Brück arbeitet.