An einem Abend Einbruchsserie in Erkelenz

Am Donnerstagabend wurde in mehrere Häuser in Erkelenz eingebrochen. Um 19.30 Uhr meldete sich eine 80-Jährige bei der Polizei, die in ihrem Haus in der Charles-de-Gaulle-Straße Geräusche aus dem Obergeschoss bemerkte. Beim Nachsehen traf sie auf zwei männlich, dunkel gekleidete Personen, die durch ein aufgebrochenes Fenster versuchten, in ihr Haus zu gelangen. Die Wohnungsinhaberin flüchtete zu einer Nachbarin, die Polizei konnte beim Eintreffen keine Täter im Haus feststellen. Rund anderthalb Stunden später wurde die Polizei über einen weiteren Einbruch in der Gottlieb-Daimler-Straße informiert. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und im Haus Bargeld entwendet. Die Bewohner hatten das Haus um 17.45 Uhr verlassen und sind gegen 20.55 Uhr zurückgekehrt. Um 21.45 Uhr wurde ein weiterer Einbruch in der gleichen Straße gemeldet. Die Täter schlugen hier die Terrassentür ein, hebelten eine andere Tür auf und entwendeten ebenfalls Bargeld. Die Bewohner haben das Haus gegen 18.30 Uhr verlassen und sind um 21.45 Uhr zurückgekehrt. In allen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, die Kriminalpolizei führte Spurensicherungen durch.