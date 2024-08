Auf frischer Tat erwischt Einbrecher in Erkelenz unterwegs

Erkelenz · Eine Seniorin entdeckte am Freitag in ihrem Garten in Erkelenz einen unbekannten Mann. Am gleichen Tag gab es nicht weit davon entfernt auch einen versuchten Einbruch in eine Bäckerei.

11.08.2024 , 16:14 Uhr

Die Polizei sucht nach den Tätern. Foto: dpa/Lino Mirgeler

(RP) Auf frischer Tat ist am Freitagnachmittag ein Einbrecher in Erkelenz erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte an der Anton-Heinen-Straße die 93-jährige Eigentümerin eines Hauses gegen 17.35 Uhr einen fremden Mann in ihrem Garten. Als der Mann die Frau sah, ergriff er sofort die Flucht. Die Seniorin sah, dass der Mann bereits einen Lichtschacht im Garten geöffnet hatte. Sie beschreibt den Einbrecher als jung und mittelgroß. Bekleidet war der Mann mit einem Oberteil, dessen Ärmel hochgekrempelt waren. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und leitete die weiteren Ermittlungen ein. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter 02452 9200 bei der Polizei melden oder Hinweise unter polizei.nrw im Internet geben. Einen versuchten Einbruch hat es auch im Erkelenzer Marienviertel gegeben: Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter gewaltsam, in die Bäckerei Hinzen auf dem Sankt-Rochus-Weg zu gelangen. Auch hier sicherte die Kripo Spuren. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

(cpas)