Projekt in den Tagebaudörfern Ein Holi-Festival für Venrath

Dahinter steckt das Projekt „Zusammenhalt hoch 3“, das die Stadt Erkelenz, der Zweckverband Landfolge, das Bundesbildungsministerium und das Forschungsinistitut ILS aus Dortmund gemeinsam durchführen. Ziel ist es, den sozialen Zusammenhalt in den Umsiedlungsorten und auch an den einst mal für eine Umsiedlung vorgesehenen Dörfern zu erforschen und zu stärken. ILS-Forscher Michael Kolocek, der in den Dörfern auch viele Interviews und Umfragen durchgeführt hat, erklärt: „Wir verstehen es so: Wissenschaft fliegt nicht wie ein Ufo in ein Dorf, sondern bewegt vor Ort auch etwas. Wir wollten etwas tun, das den Zusammenhalt stärkt, um den es in den Dörfern übrigens gar nicht schlecht bestellt ist“, sagt er.