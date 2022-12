Rundgang durch die Stadt So viel Kunst steckt in Erkelenz

Nicht jedes Objekt, das am Straßenrand oder auf Plätzen platziert ist, ist ein Kunstwerk oder wird als solches erkannt. Das ist in Erkelenz nicht anders als anderenorts. Über vieles, das als Kunst bezeichnet wird, lässt sich bekanntlich trefflich streiten. Das gilt auch für die Kunst oder die vermeintliche Kunst im Erkelenzer Straßenbild, wie bei einem Bummel durch die Stadt deutlich wird. So ist am „Eingangstor“ in die Stadt am Konrad-Adenauer-Platz die blassgrüne Freiheitsstatue auffällige Werbung für ein dahinterliegendes Restaurant, derweil auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisverkehrs das Wasserspiel vor dem neuen Amtsgericht auf den ersten Blick nicht als Kunstwerk erkannt wird, sondern eher als Badeanstalt für Tauben. Tatsächlich handelt es sich um einen Reliefbrunnen, der 1973 vom Erkelenzer Bildhauer Peter Haak geschaffen wurde. Die 1,50 Meter hohe und sechs Meter lange Reliefplatte aus Aluminium wird nach Angaben des „virtuellen Museums“ der Stadt Erkelenz – das erste Museum dieser Art in Deutschland überhaupt – auch „Kartoffelreibe“ („Äerpelsrief“) genannt.