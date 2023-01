Erkelenzer „Eight Feet Fine“ sind Headliner „Festivals waren natürlich ein heimlicher Traum“

Freundschaft, Leidenschaft für Musik und eine Prise glückliche Fügung – so haben die vier Musiker der Band Eight Feet Fine aus dem Erkelenzer Raum zueinander gefunden. Ihr Stil, der sich rund um Punk Rock und Pop Punk dreht und sich hauptsächlich an Vorbildern wie beispielsweise The Menzingers, Dave Hause oder Chuck Ragan orientiert, reißt seit dieser Woche auch im Radio mit.