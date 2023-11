Premiere von „Eher fliegen hier Ufos“ ARD-Film spielt in Keyenberg am Tagebau Garzweiler

Am Schicksal der Familie Baumanns zeigt der Film auf, was der Braunkohletagebau, die drohende und die tatsächliche Umsiedlung, der Verlust der Heimat und das Klammern an Erinnerungen mit den Menschen macht. Der Kontrast zwischen dem heimeligen Ort, der mehr und mehr an Leben verliert, und dem neuen Umsiedlungsort, der modern und steril daher kommt, ist eine optische Facette des Films. Das riesige Loch steht im Widerspruch zur ländlichen Idylle. Der Kampf der Klimaaktivisten um Lützerath wird nur in einer komödiantischen Szene in der Bäckerei dargestellt.