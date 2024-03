Earth Hour für den Klimaschutz Auch in Erkelenz wird’s dunkel

Am Samstag, 23. März, schalten Millionen Menschen und tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. Grund ist die Earth Hour, eine weltweite Klima- und Umweltschutzaktion. Erkelenz ist zum vierten Mal dabei. „Wir schalten wieder von 20.30 bis 21.30 Uhr die komplette Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet, einschließlich der Dörfer ab. Dadurch sparen wir Strom und setzen ein starkes Zeichen“, sagt Bürgermeister Stephan Muckel. Auch an und in öffentlichen Gebäuden wird das Licht gelöscht. Ausnahme ist das Erka-Bad, das zu dem Zeitpunkt noch für den Schwimmbetrieb geöffnet ist.